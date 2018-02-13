Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 arkadaş otomobil içerisinde alkol alırken şakalaşmayla başlayan tartışma kavgaya döndü, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi yaralandı. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın aktardığı bilgilere göre, ikisi kardeş, ikisi kuzen olmak üzere 6 genç Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda otomobilde alkol almaya başladı. Gençler arasında şakalaşmayla başlayan tehdit nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz Y., yanındaki bıçakla Hasan A.'yı defalarca bıçakladı, araya giren Hasan A.'nın amcasının oğlu Hakan A. ile kendi kardeşi Alihan Y.'yi de yaraladı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Hasan A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralı ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaçan zanlı Cengiz Y. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Cengiz Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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