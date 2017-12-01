Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenler hakim karşısında

Sakarya Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'a tecavüz edilmesi, annenin ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürmüştü.

İHA'nın haberine göre, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesi sonrası tutuklanan B.K. ve C.B.'nin duruşması bugün 9.30'da başladı.

Emani El Rahmun'un kocası Halid El Rahmun