Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otopark kapalı iken bir sürücü kaldığı sürenin parasını kapalı kulübenin camına fişiyle birlikte bırakıp gitti. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, sürücü herkesin takdirini kazandı.

İHA'nın haberine göre olay, Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesinde bulunan Akyazı Belediyesi otoparkında yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, haftasonu ücretsiz olan otoparka park ettiği aracı için kaldığı sürenin park ücretini ödedi. Duyarlı sürücü, pazar günü otoparkın kapalı olması sebebiyle park ücretini görevlinin bulunduğu kulübenin camına fişiyle birlikte bırakıp otoparktan ayrıldı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, sürücü herkesin takdirini kazandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi henüz bilinmeyen sürücünün otopark kulübesine yanaşarak parayı bıraktığı ve otoparktan ayrıldığı görülüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER