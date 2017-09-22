Sakarya'da bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yattığı esnada hemşireler tarafından kendisine sigara verilerek dalga geçilen yaşlı adamın 19 Ağustos'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Sakarya'da bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada stajyer hemşirelerin sigara uzatarak dalga geçtiği yaşlı adamın Mustafa Süzer olduğu öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Süzer'in geçtiğimiz 19 Ağustos günü 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Süzer'in yakınları ise dün ortaya çıkan görüntüleri sonrasında dava açmaya hazırlandıklarını söylediler.