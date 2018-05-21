2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Sakarya sahuru yaptıktan sonra iftara hazırlanmaya başladı. Sakarya'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Sakarya iftar vakti...



SAKARYA İFTAR VAKTİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:34 13:01 16:55 20:16 21:54 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:33 13:01 16:55 20:17 21:56 3 18.05.2018 Cuma 03:44 05:32 13:01 16:55 20:18 21:57 4 19.05.2018 Cumartesi 03:43 05:31 13:01 16:56 20:19 21:59 5 20.05.2018 Pazar 03:42 05:30 13:01 16:56 20:20 22:00 6 21.05.2018 Pazartesi 03:40 05:29 13:01 16:56 20:21 22:02 7 22.05.2018 Salı 03:39 05:28 13:01 16:56 20:22 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 03:38 05:28 13:01 16:57 20:22 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 03:36 05:27 13:01 16:57 20:23 22:06 10 25.05.2018 Cuma 03:35 05:26 13:01 16:57 20:24 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:34 05:26 13:01 16:58 20:25 22:08 12 27.05.2018 Pazar 03:33 05:25 13:01 16:58 20:26 22:10 13 28.05.2018 Pazartesi 03:32 05:24 13:02 16:58 20:27 22:11 14 29.05.2018 Salı 03:31 05:24 13:02 16:58 20:28 22:12 15 30.05.2018 Çarşamba 03:30 05:23 13:02 16:59 20:28 22:13 16 31.05.2018 Perşembe 03:29 05:23 13:02 16:59 20:29 22:15 17 01.06.2018 Cuma 03:28 05:22 13:02 16:59 20:30 22:16 18 02.06.2018 Cumartesi 03:27 05:22 13:02 17:00 20:31 22:17 19 03.06.2018 Pazar 03:26 05:22 13:02 17:00 20:31 22:18 20 04.06.2018 Pazartesi 03:25 05:21 13:03 17:00 20:32 22:19 21 05.06.2018 Salı 03:25 05:21 13:03 17:00 20:33 22:20 22 06.06.2018 Çarşamba 03:24 05:21 13:03 17:01 20:33 22:21 23 07.06.2018 Perşembe 03:23 05:20 13:03 17:01 20:34 22:22 24 08.06.2018 Cuma 03:23 05:20 13:03 17:01 20:35 22:23 25 09.06.2018 Cumartesi 03:22 05:20 13:04 17:01 20:35 22:24 26 10.06.2018 Pazar 03:22 05:20 13:04 17:02 20:36 22:25 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:21 05:20 13:04 17:02 20:36 22:25 28 12.06.2018 Salı 03:21 05:19 13:04 17:02 20:37 22:26 29 13.06.2018 Çarşamba 03:21 05:19 13:04 17:03 20:37 22:27 30 14.06.2018 Perşembe 03:20 05:19 13:05 17:03 20:38 22:28

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 16 Mayıs'da başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Mayıs Pazartesi Sakarya iftar vakti 20:21 olarak yer almakta. Sakarya'da saat 20:21'de okunacak ezanla birlikte iftar yapılacak.Sakarya yarın gece 7. sahura kalkacak. Sakarya sahur vakti 03:39 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Sakarya'da 03:39 itibariyle 7. oruç tutulmaya başlanacak.











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