Balkanlar'dan 1900'lü yıllarda Sakarya'ya yerleşen göçmenlerin getirdiği, adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

AA'nın haberine göre Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köftenin, kente gelen göçerlerin bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.

Özel kemik suyunda hazırlanan sosa batırılarak hazırlanan ekmeği ve küçük köftesiyle üne kavuşan "ıslama köfte", lezzeti ve sunumuyla kentin gözde yiyecekleri arasında başı çekiyor.

Başkent Ankara ve İstanbul gibi iki önemli metropol arasında uğrak yeri olan Sakarya'ya gelen ziyaretçilerin tercih ettiği lezzet, kenti yurt genelinde tanıtan yöreselleşmiş lezzetlerin başında geliyor.

ÜNÜ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI! 6 ASIRDIR SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

"ÇOK PİŞİRİRSEN LEZZETİNİ ALAMAZSIN"

Islama köfte işletmecisi Bahattin Aydın, yaptığı açıklamada, aile olarak 50 yılı aşkın süredir bu işi yaptıklarını söyledi.

Kendisinin de bu işe 12 yaşında mutfaktan başladığını belirten Aydın, ıslama köftenin, Adapazarı'na Balkanlardan gelen göçmenler tarafından "Bayat ekmek nasıl değerlendirilir?" düşüncesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Bayat ekmek yerine daha sonra pide, bugün ise kara fırın ekmeği kullanıldığını ifade eden Aydın, servis şeklini şöyle anlattı:

"Kara fırın ekmeği, bir iki gün bayatlıyor. Her sabah içinde kırmızı toz biber ve sıvı yağ bulunan kemik suyunu hazırlıyoruz. Sonra ekmeğimizi o hazırladığımız kemik suyu ile ıslatarak orta bir şekilde kızartıyoruz. Ekmek, servis edilirken tekrardan kızartılıyor. Köfteyi de her sabah aynı malzeme ve kaliteyi kullanarak hazırlıyoruz. Malzemeyi, lezzetini kaybetmemesi için tartı kullanarak hazırlıyoruz. Ete de güzel bir lezzet vererek bunu hazırlıyoruz.

Müşterimiz geldiği zaman da sunuyoruz. Islama köfteyi, içinde sadece kara kuru üzüm ve şeker içeren, iki gün bekleterek ürettiğimiz şıra ve piyazla servis ediyoruz. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz kabak. Kabağı da güzel bir tatlı haline getirip müşterimize sunuyoruz."

Aydın, köftenin küçük olmasının nedenini de "Köftenin küçük olması biraz daha işçilik, zaman alıyor ama pişirmesi daha güzel, kolay ve lezzetli oluyor. İki tarafı aynı ayarda pişirmen lazım. Fazla pişirdiğin zaman kurur, bir şeye benzemez, onun içindeki lezzeti alamazsın. Küçük olması müşteriyi bekletmez ve çabuk hizmetine sunmuş oluruz." sözleriyle açıkladı.

"ISLAMA KÖFTEYİ TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sadece ıslama köfte üzerine hizmet verdiklerini, başka bir yemek çeşidiyle uğraşıldığı zaman ıslama köftenin hakkının tam anlamıyla verilemeyeceğini dile getiren Aydın, "Mutfakta su kaynatayım, içine kırmızı biber atayım yapayım o şekilde olmaz. Bu işi yapıyorsak tam manasıyla yapacağız. Sağ olsun bizim müşterilerimiz damak tadını aldığında bizi yalnız bırakmıyorlar, bugüne kadar biz bu hizmeti yapıyorsak ki müşterimizle bütünleştiğimizde dolayı bugüne geldik." dedi.

Bahattin Aydın, 53 yıldır bu işi yaptıklarını ifade ederek, lezzetin her gün aynı olması için hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

"Islama köfte" ve kabak tatlısını yurt içi ve dışında tanıtmak için mücadele ettiklerini anlatan Aydın, bu lezzetler yaygınlaştığı takdirde ziyaretçilerin Sakarya'ya "Islama köfte ve kabak tatlısı yiyeceğim." düşüncesiyle geleceğini kaydetti.

Aydın, bu işin layıkıyla yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanen rahat olacaksan, malzemeyi kaliteli alacaksın, ondan sonra ustalıkla onu işleyeceksin. Yani malzemeyi ucuza alayım, şöyle böyle yapayım olmaz. Zaten müşteriyi kandırmaya çalışan kendini kandırır. O müşteri bir sefer gelir, bir daha gelmez. Sakarya'ya gelen ıslama köfte ve kabak tatlısını tatmadan gitmesin. Bu damak tadından yoksun kalmasın. Görecekler ki memnun kalacaklar."

"DAMAK TADIMIZA HİTAP EDEN GÜZELLİKTE"

Müşteri Yasin Çakır, komşu il Düzce'de yaşadıklarını ama her Sakarya'ya geldiklerinde ıslama köfte yediklerini kaydetti.

Çakır, "Köfte ve kabak tatlısı, ailecek çok beğendiğimiz damak tadımıza hitap eden güzellikte." dedi.

Müşteri Derviş Birgül de maç için İstanbul'dan geldiklerini ve meşhur "ıslama köftesi"ni yemek istediklerini söyledi.

Et yemeklerini çok sevdiklerini belirten Birgül, "Islama köftenin de bu tarafta meşhur olduğunu bildiğimiz için 'Yiyelim öyle dönelim.' dedik. Daha önce Sakarya'ya gelmiştim memnun kaldım. Özellikle ekmeğinin şekli çok hoşumuza gidiyor sunum olarak, köfteyi de çok beğendik, herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz." diye konuştu.