Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve Kuzuluk Mahallesindeki durakta taksicilik yapan Melek Kütükçü Sakarya’nın tek kadın taksi şoförü unvanını taşıyor.



“ÇOK MEMNUNUM İYİ Kİ BAŞLAMIŞIM"



İHA'nın haberine göre, küçük yaştan beri araç kullanan Melek Kütükçü, 3 yıl önce başladığı taksicilik mesleğini çok sevdiğini belirterek, “Şoförlüğüm 12-13 yaşından beri var. İlk olarak şoförlüğe traktörle başladım. Babam bana hiçbir zaman kısıtlama yapmadı. Kız arkadaşlarımı toplayıp her yere gidiyorduk traktörle. Neresi olursa olsun gezip geliyorduk. Ondan beri araba sürüyorum. 1997 yılında ehliyetimi aldım. Sürücülüğüm 30 yıl oldu ama ehliyetli olarak 21 yıldır araç kullanıyorum. Ticari taksimiz askıdaydı onu sahaya çıkardım. Taksime şoför tuttum ve iki yıl şoför çalıştı. Başkası senin malına senin gibi bakmaz, para kazandırmaz, dikkat etmez. Şoförü beğenmediğim için bu işi ben elime aldım. 3 yıldan beride kendim taksi şoförlüğü yapıyorum. Çokta memnunum iyiki başlamışım. Çok iyi insanlarla tanıştım, kaynaştım. Çok iyi müşteri ağım oldu Allah'ıma şükürler olsun” diye konuştu.





“BAYANLAR HER İŞİ YAPABİLİRLER"



Kadınlara seslenerek her şeyi yapabileceklerini belirten Kütükçü, “Allah'ıma şükürler olsun 3 seneden beri taksi şoförlüğü yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Buraya gelenlerle para sıkıntısı yaşadım. Müşterilerimle pazarlık çok oluyor. Taksi metremiz var diyoruz belirlenen adrese kaça gidersin diye soruyorlar. Fiyat çok geldi diyerek müşteriler benimle pazarlık yapıyorlar. Burada pazarlık yaparak gidiyoruz, taksimetreyi açıyoruz ama. 3 yıllık sürede taciz, rahatsız eden olmadı. Burada herkes bana saygı duyuyor abla diyor, kardeş diyor, bacı diyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bayanlara buradan seslenmek istiyorum. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Bayanlar her işi yapabilirler. Azim olması lazım. Herkese tavsiye ederim. Kuzuluk Mahallesinde ben taksicilik yapıyorum. Bizim burada bir durağa ihtiyacımız var. Bunu yetkililere seslenerek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

