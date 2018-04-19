Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup, ilçenin merkezinde karşı karşıya gelince birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.45 sıralarında Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup ilçenin merkezinde karşı karşıya geldi. Gruplardan biri karşı taraftaki gruptan bir şahsa, “Neden borcunu ödemiyorsun” dedi. Şahsın karşılık vermesi üzerine bir anda ortalık karıştı. Tarafların birbirine girdiği olayda, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Vatandaşların gözleri önünde dakikalarca birbirine saldıran şahısları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaralananların olduğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Cep telefonun yansıyan görüntülerde, karşı karşıya gelen gruptaki şahıslar birbirine bağırıyor. Şahıslar bir süre sonra tekme ve yumruklarla birbirine saldırıyor. Vatandaşların gözleri önünde kavga eden şahıslardan bazıları yere düşüyor. Yere düşen şahsa diğer şahıslar saldırmaya devam ediyor. Polis ekipleri tarafları ayırırken, şahıslardan bazılarının yaralandığı görülüyor. O esnada vatandaşlarda olanı biteni izliyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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