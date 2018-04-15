Sakarya Kocaali’de, 19 Ekim 2017’de karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen zihinsel engelli G.D.’nin hamile olduğu belirlendi. Genç kıza istismarda bulunduğu iddiasıyla 56 yaşındaki 2 çocuk babası komşu Kerim G. gözaltına alındı. İstismar iddiasını reddetmeyen, DNA testi yapılmasını isteyen Kerim G., kendinden olması durumunda bebeği nüfusuna kabul edeceğini söyledi ve savcılıktan serbest bırakıldı. Olayla sarsılan ailenin 18 yaşındaki küçük kızları N.D.’nin de akraba tacizine uğradığı ortaya çıktı. Baba İsmail D. kalp spazmı geçirdi ve 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün koruma altına aldığı G.D. kısa süre önce doğum yaptı. DNA testinde % 99 bebeğin babası olduğu belirlenen Kerim G. tutuklandı. Zihinsel engelli G.D. ise bebeğini kabul etmedi.
ÖLÜM TEHDİDİ
Anne F.D., dehşeti Gazete Habertürk’ten Ramiz Kaan Oktar'a anlattı. 4 kız çocuğunun bulunduğunu belirten F.D., “Eşim hastaydı, hastanede onunla ilgilenirken komşumuz Kerim G. kızıma tecavüz etmiş. Kerim G., kızımı tehdit edip ‘Bu işi yaptım, biri öğrenirse seni gebertirim’ demiş. Kızım da korkup bize anlatmamış olanları” dedi.
Daha sonra karın ağrısıyla kızını hastaneye götürdüğünü anlatan F.D. şöyle devam etti: “Evli mi diye sordular önce. Sonra beni dışarı çıkardılar. Kızımla konuşmaya başladılar. O sırada polis ve jandarma geldi, şok geçirdim hamile olduğunu öğrenince. Hastaneden çıkınca karakola ve savcılığa götürdüler bizi. O sırada kızıma sordum kim yaptı bunu diye. Kerim G.’nin ismini verdi. Tehdit ettiğini de anlattı. Zihinsel engelli olduğu için inanmamıştım ama gerçekmiş. Eşime söyleyemedim hasta diye, oturup ağladım. Aradan bir süre geçtikten sonra Kerim G. bizi arayıp ‘Kızın G.D. bana rapor çıkartmış çocuk benden diye. Ben mi alayım kızını?’ dedi. Eşim bunu duyunca fenalaştı, daha sonra kalp spazmı geçirdi kaybettik. Kerim G. ile komşuyuz, çocuklarımız onun evladı sayılır. Eşimle çocuklarımızı bu komşumuza bırakıyorduk ama tecavüz etmiş.”
‘İFADESİNİ DEĞİŞTİRTTİ’
Küçük kardeşi N.D.’nin de tacize uğradığını belirten abi S.D. ise şunları söyledi: “Kardeşimin başına gelen çok acı ama doğru. Çocuğu yaşında, torunu bile var Kerim G.’nın. Diğer kardeşim N.D.’yi de M.S.’nin taciz ettiğini öğrendim. Bunu da mahkemeye taşıdık ama üvey annem ve M.S. kardeşimi tehdit ederek ifadesini değiştirtti. Elimde belgeler var. Diğer kardeşimin başına böyle bir şey gelmemesi için onların korumaya alınmasını istiyorum.”
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