TFF 2. Lig'de gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan bir üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de play-off finali heyecanı yaşanıyor! Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor Mersin'de karşı karşıya gelecek. En son 2011-12 sezonunda 1. Lig'de yer alan, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor ile 2013 yılında kurulan, 2015-16'dan sonra Bölgesel Amatör Lig'den bir bir yükselen Afjet Afyonspor, 1. Lig biletini almak için birbirlerini devirmek istiyor!
SAKARYASPOR - AFJET AFYONSPOR
SAAT: 21:30
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Mersin Stadı
SAKARYASPOR, ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.
BATUHAN KARADENİZ CEZALI!
Sakaryaspor'da zorlu mücadele öncesinde Batuhan Karadeniz'in eksikliği can sıkıyor. Play-Off maçlarında 5 gol atan Batuhan Karadeniz, son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları ile terk etmişti. Gümüşhanespor ile oynanan play-off yarı final rövanş maçında kırmızı kart gören Batuhan Karadeniz'in cezası belli oldu.
PFDK, Gümüşhanespor karşılaşmasının hakemi Bahattin Şimşek'e yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle Sakaryasporlu Batuhan Karadeniz'e 3 maçtan men ve 3 bin TL para cezası verdi. Yıldız futbolcu, Afjet Afyonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
AFJET AFYONSPOR'UN HIZLI YÜKSELİŞİ!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı.
2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı. Geçmişte Afyonspor ile profesyonel liglere renk katan Afyonkarahisar, gelecek sezon Afjet Afyonspor'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek için Sakaryaspor'la karşılaşacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin Sakarya'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı. Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasındaki final bugün saat 21:30'da oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finali TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı, skor takibi ve detaylar HTSPOR.COM'da olacak...
MUHTEMEL 11'LER
SAKARYASPOR: Ercüment, Yasir, Tufan, Burak, Ferhat, Ramazan, Ferhat, Talha, Mahir, Beykan, Serdar
AFJET AFYONSPOR: Bekir, Türker, Bayram, Nazmi, Ali, İsmet, Yasin, Erdi, Aykut, Ersel, Abdülkadir
MAÇ ÖNCESİ RAKAMLARI!
Sakaryaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Afjet Afyonspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 329 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sakaryaspor kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.10, Afjet Afyonspor sahadan galip ayrılırsa 2.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Sakaryaspor son haftadaki Maltepespor müsabasında 3-1 kazandı.
Afjet Afyonspor, Düzyurtspor karşılaşmaında 0-1 yenildi.
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