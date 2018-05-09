Sakaryaspor - Bandırmaspor rakamlar

Sakaryaspor ve Bandırmaspor, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi Sakaryaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bandırmaspor, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da Sakaryaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bandırmaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sakaryaspor son hafta oynanan Bandırmaspor maçında 1-5 yenildi.

Bandırmaspor, Sakaryaspor karşılaşmaında 1-5 kazandı.