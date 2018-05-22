STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek(xxx), Osman Gökhan Bilir(xx), Mustafa Savranlar(xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Tufan (xxx), Burak (xxx), Cenk (xxx), Yasir (xxx), Yunus Emre (xxx), Ferhat (xx)(Dk.68 Sezer xx), Talha Mayhoş (xxx), Beykan (xx), Ramazan (xx)(Dk.74 Cem Ekinci xx), Mahir (xx)(Dk.56 Batuhan Karadeniz xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x) - Salih (xx), Yiğitcan (xx), Murat (xx), Hurşit (x) (Dk.61 Furkan x), Cansın (x), Musa (xxx)(Dk.80 Onur), Fırat (xx), Ziya (xx), Muharrem (x)(Dk.65 Recep x), Berk İsmail (xx)

GOLLER: Dk.14 Talha Mayhoş, Dk.87 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Dk.70 Berk İsmail (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk.88 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)

SARI KART: Burak, Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Murat, Ziya (Gümüşhanespor)

Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak finalde karşılaşacak.