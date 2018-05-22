Sakaryaspor - Gümüşhanespor rakamlar

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup maçında Sakaryaspor ile Gümüşhanespor, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sakaryaspor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Sakaryaspor kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Gümüşhanespor kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sakaryaspor son hafta oynanan Fethiyespor maçında 3-1 kazandı.

Gümüşhanespor ise Zonguldak Kömürspor maçında 3-2 kazandı.