Basın mensuplarıyla bir araya gelen tecrübeli teknik adam, alacakları için kulübe avukatı aracılığı ile ihtarname gönderdiğini belirterek, "Eski Başkan Abdullah Mergen, ben göreve geldiğimde iskelet kadronun korunacağını söylemişti. Ancak henüz bir hafta geçmeden takım dağıldı. Ben oyuncumuz Bilal Sebaihi'ye cebimden 2 bin Euro ödedim ve onun takımda kalmasını sağladım. Futbolcularıma sıkıntılarını gidersinler diye cebimden para verdim. Sakat olan futbolculara yine para verdim ve gittiler MR çektirdiler. Bir hocanın yapması gerekenden daha fazlasını yaptım. Kulüp yöneticileri 'Can Suyu' dağıtacağız diyordu. O can suyunu ben elimden geldiği kadar dağıttım. Giresunspor karşılaşmasında enerjimiz düşüktü. Bunun nedeni, ayyuka çıkan para muhabbetleri ve benim maçtan önce istifamı vermemdir. Manisaspor Başkanı Gökay Budak'a, 'Benim bu şekilde devam etmem mümkün değil. Sadece Denizli ve Giresun maçına çıkacağım. Sonra sizinle konuşacağım' dedim. Neticesinde böyle bir maç oldu. Buraya kadar geldik" diye konuştu.
"MANİSASPOR'DAN PARA KOPARMA SEVDAM YOK"
Teknik direktör Taşkın, kulübe 2 Mart tarihinde avukatı aracılığıyla hem kendi hem de yardımcılarının alacakları için ihtar yazısı gönderdiğini dile getirerek, "Kulüpte bir hafta daha resmi teknik direktör olarak kalacağım. Bir hafta sonra benim tek taraflı fesih hakkım olacak. Anlaşma isterlerse ben her türlü anlaşmaya hazırım. Bizim Manisaspor'dan para koparma gibi bir sevdamız yok. Ama biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Manisaspor'la 1.5 yıllık mukavelem var. Ancak hak etmediğim hiç bir şeyi Manisaspor'dan almam. Hak ettiğimi verirlerse de diğer alacaklarımın hepsinden vazgeçerim" dedi.
"BÖYLE OLURSA MANİSASPOR YANAR"
Taşkın, 1965 Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı'nın sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yaptığı yorumlara değinerek, "Başkan Gökay Budak'a ne olursa olsun bu futbolculara bir can suyu vermesi gerektiğini söyledim. Personele acilen birer maaş vermesi gerektiğini, yabancı futbolculara da 2'şer bin Euro dahi olsa bir para vermesi gerektiğini söyledim. Beni bir kenara koy başkanım, ben Mayıs ayına kadar sizden para istemem. Ama ekibime birer maaş verilmesi gerektiğini söyledim. Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı da 'Bu nasıl iş, takım antrenmana çıkmadı. Boykot yaptı' demiş. Benim başkana 'Benim ve 5 oyuncunun parasını ver. Gerisinin boşver' dediğime yönelik asılsız iddialar ortaya atmış. Sonra Çakıcı, bu bilgileri yöneticiden aldığını söyledi. Bir takımın amigosu her şeyi biliyor. Böyle olursa Manisaspor yanar" açıklamasını yaptı.
"İLKAY'IN PARASINI BABASI ÖDEDİ"
Manisaspor'daki görevini bırakan teknik direktör Taner Taşkın, yeni profesyonel olan oyuncu İlkay'ın parasını babasının yatırdığı açıkladı. Taşkın, "Futbol takımı yönetmek kolay iş değil. Acı şeyler var. Ayrılmama sebep olan en son şey, İlkay'ın durumu. İlkay'ın profesyonel yapılmasını iki haftadır kulübe söylüyorum. Bana 'Olmuyor' dediler. Niye diye sorduğumda 'Paramız yok' dediler. Sonra çocuk odama geldi, 'Babamla konuştum. Babam profesyonellik parasını verecek' dedi. Ödenecek para ise 2 bin 800 TL'ydi. Ben de futbolcuma, 'Oğlum üzülerek söylüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Baban böyle bir şeye vesile olsun madem. Ben seni profesyonel yapayım" dedim. Çünkü adamı oynatacağım. Adamın babası Soma'dan para gönderiyor. Manisaspor ise ne halde bakın" cümlelerini kullandı.
"MANİSASPOR KİMSENİN PİLOT TAKIMI OLAMAZ"
Taner Taşkın düzenlediği basın toplantısında Başkan Gökay Budak, Manisaspor'u Teleset Mobilya Akhisarspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un pilot takımı olarak düşünmesini sert dille eleştirdi. Taner Taşkın, "Başkan futbolcuların ve personelin parasını ödeyemeyeceğini belirterek, 'Böyle giderse Manisaspor'u Manisa Büyükşehir Belediyespor'a veya Akhisarspor'a pilot takım yapacağız' demiş. Bunu duyduğum anda çok sinirlendim, ben de film koptu. Manisaspor kimsenin pilot takımı olamaz" dedi. Manisaspor'u bu durumdan sadece Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kurtarabileceğini aktaran Taşkın, "Bu işin tek kurtarıcısı Cengiz Ergün'dür. Cengiz Ergün bu takımı alıp el atarsa büyükşehir ile bu takım uçar gider. Çünkü o zeki bir adamdır. Matematiği ve hesabı iyidir. Dürüstlüğü aşikardır. O yüzden bir an önce büyükşehir belediye başkanının bu işe el atması gerekiyor. Bu sene geçti ama sezon başı itibarıyla bu kulübü alıp şahlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tekrar Manisaspor'da görev yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Taşkın, "Burası benim memleketim. Neden çalışmayım, her zaman çalışırım. Yeter ki tabanı düzgün, temeli sağlam atılmış bir Manisaspor olsun. Biz Manisaspor'da tamamen gönüllü çalışan insanlarız" cevabını verdi.
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