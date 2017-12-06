Sakatlanan Curry'den Warriors'a kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, New Orleans Pelicans'a karşı 125-115 kazanılan maçın bitimine bir dakika kala sakatlanan Curry'nin yapılan sağlık kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edilen yıldız basketbolcunun, bu sürenin ardından durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Curry, bu sezon 26,3 sayı, 6,6 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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