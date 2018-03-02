PSG’nin süperstarı Neymar, Marsilya’yı ligde 3-0 yendikleri maçta bileğini burkarak karşılaşmayı tamamlayamadı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, R.Madrid ile 6 Mart’taki Şampiyonlar Ligi rövanşında da forma giymesi beklenmeyen Sambacı, böylece son 4 sezondur kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü olan 11 Mart’a yakın bir tarihte yine sahada olamayacak. Neymar, 2014-15 ve 2015-16’da cezalı, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle kardeşinin doğum gününün olduğu tarihlerde forma giyememişti.

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