''Sakatlanan Pepe antrenmanı yarıda bıraktı''

Beşiktaş'a kötü haber Portekiz'den geldi...

Abola'nın haberine göre, son haftalarda yükselen performansıyla Beşiktaş taraftarının beğenisini kazanan Pepe, Portekiz Milli Takımı antrenmanında sakatlık geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

Portekiz Milli Takımı'ndan veya Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 7 maça çıkan Pepe, 1 gol attı ve 630 dakika sahada kaldı.

Pepe - Beşiktaş