Saki, Henrique'yi yerle bir etti

Gökhan Saki, Kickboks'tan sonra UFC ringlerinde de tarih yazacak gibi duruyor...

Dünya Kickboks Şampiyonu Gökhan Saki, ilk UFC maçında Luis Henrique ile karşı karşıya geldi. Saki, Brezilyalı rakibini daha ilk rauntta nakavt etti ve UFC kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Kariyerinin büyük bölümünü Kick-Boks yaparak geçiren ve kendisini bu alanda geliştiren Saki, müsabakalarda Türkiye adına yarışıyor.