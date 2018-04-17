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Ayrımcılığın son raddesi olan bu cümle başlı başına bir ilişki katilidir. Özellikle erkek egemenliğinde olan ikili ilişkilerde sık kullanılan bir cümledir. Ortada eşitliğin olmadığı bir ilişki de haliyle giderek zayıflar ve sonunda biter.