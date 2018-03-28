Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Ayla Algan'ın!

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana her yıl verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi Ayla Algan oldu. Algan, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın elinden aldı.

"AİLEMİZ BÜYÜK BİR FESTİVAL YAPIYOR"

Tiyatronun toplum için önemine değinen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ‘‘1998 yılında başlattığımız festivalin bugün 20’nci açılış günü; ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Devlet Tiyatroları ile başlattığımız şenlik, bugün uluslararası bir festivale dönüştü. Bununla ne kadar övünsek azdır. 20 yılın sonunda rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kültür Bakanlığımız, Devlet Tiyatromuz ve Sabancı Vakfı işbirliği yapmıyor artık. Ailemiz büyük bir festival yapıyor. Adana’yı dünyaya taşıyor; dünyayı Adana’ya getiriyoruz. Bir şehir festivaline ne kadar sahip çıkarsa, o festival o kadar büyür ve güçlenir. Bu festivale sahip çıkan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sanat, toplumsal gelişmenin sağlanmasında pozitif etki gücüne sahip en önemli etkenlerden birisidir. Toplumlar kültürle ve sanatla beslenirlerse, o zaman toplumsal gelişmenin gerçekleştiğinden bahsedebiliriz. Sabancı Vakfı olarak, bizim görevimiz toplumsal gelişmeye, toplumsal kalkınmaya destek veren işler yapmak. Tiyatro ve sanatın tüm dalları, toplumsal gelişme için olmazsa olmaz. Ne mutlu ki, bu alanda birçok şey yapıyoruz. 44 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kültür merkezleri, tiyatro salonları ve müzeler gibi pek çok kalıcı eseri hizmete sunduk. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri Adana’daki bu tiyatro festivali. Sakıp Bey’in çok istediği ve başlattığı bu değerli festivali her yıl biraz daha büyütmenin ve 20’nci yılına ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek, festivali heyecan ve coşkuyla sahiplenen Adanalılara ve tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Teknoloji ve sanat ilişkisine de değinen Sabancı, ”Teknoloji, her geçen gün hayatımızı etkiliyor. Evet, ama insanlık değişmemeli, insan olmak değişmemeli. Dolayısıyla tiyatro önemli, sanat önemli, insan olmak ve yaşamak önemli” dedi.