11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde oruç tutan insanların merak ettiği sorulardan biri de 'Sakız çiğnemek orucu bozar mı?' oluyor. Milyonlarca kişinin cevap aradığı 'Sakız çiğnemek orucu bozar mı?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Dini Soruları Cevaplandırma Platformu” nda yer alan fetvada şu açıklamayı yaptı:

"Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak 'kenger sakızı' gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur’’ ifadeleri yer almaktadır.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna işte Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği cevap: "Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz."

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