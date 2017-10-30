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Saklı cennet "Şenpazar" ziyaretçilerini büyülüyor

30 Ekim 2017 Pazartesi, 11:57:53 Güncelleme: 12:04:42

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen "Saklı Cennet Şenpazar" unvanına sahip Kızılcasu ormanları, sonbaharda ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor

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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen '"Saklı Cennet Şenpazar'' unvanına sahip Kızılcasu ormanları, sonbaharda ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Sonbaharın tüm renklerini içerisinde barındıran, Şenpazar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

AA'nın haberine göre Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan ve her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Kızılcasu Tabiat Parkı sarı ve yeşilin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor. Şenpazar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.

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