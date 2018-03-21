Muhammed Salah, Liverpool'daki performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon Anfield ekibi ve Mısır Milli Takımıyla 43 maçta 37 gole imza atan Salah, Avrupa devlerini harekete geçirdi. Gelecek sezon şampiyonluk hedefindeki Liverpool, 25 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma kararı alsa da astronomik rakamlar karşısında direnecek gibi görünmüyor. Öyle ki Kırmızılar, Philippe Coutinho'yu Barcelona'ya 145 milyon Pound'a satmak zorunda kalmıştı.

Şimdi aynı yönde Salah için gelecek teklif Liverpool'u düşündürüyor. İngiliz The Sun gazetesi, sezon başında Roma'dan 34.3 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer edilen Mısırlı oyuncu için Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiğini yazdı. Gazete sezon başında Neymar için 198 milyon Pound ödeyen PSG'nin, Salah'ı rekor kırarak 200 milyon Pound'a renklerine katabileceğini ve Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un bu rakamı geri geçiremeyeceğini de okuyucularına duyurdu.