Ramos'ta şaşırtan açıklama

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de oynanan, Real Madrid’in Liverpool’u 3-1 yenerek 16. Şampiyonlar Ligi finalinde 13. kez şampiyon olduğu maçta İngiliz ekibinin yıldızı Mohamed Salah’ı sakatlayan ve özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken Sergio Ramos, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir. Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah, umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor. Geçmiş olsun. Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum” şeklinde konuştu.

MISIR’DAN İYİ HABER

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp konuyla ilgili, “Salah’a yapılan müdahale, güreşte yapılan müdahaleler gibiydi. Muhtemelen Salah’ın omzu kırıldı. Bu sakatlık oyunu çok etkiledi. Mısır, Dünya Kupası’nda en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor” dedi.

Ardından Mısır Futbol Federasyonu’ndan paylaşılan bilgilendirme mesajında, “Yapılan tetkiklerden sonra Liverpool yetkilileri, Salah’ın Dünya Kupası’nda oynama şansının yüksek olduğunu bize bildirdi” denildi.