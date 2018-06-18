Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Sabri T. ile Ahmet C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C, yerden aldığı taşla Sabri T'nin kafasına vurarak yaraladı.

AA'nın haberine göre, kavgayı duyan Sabri T'nin yakınları, olay yerine gelerek Ahmet C'yi darbetmek istedi. Mahallede bir eve sığınan Ahmet C, olay yerine gelen polis ekipleri gözetiminde polis merkezine götürüldü.

Bu arada yaralanan Sabri T, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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