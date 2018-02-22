Ataşahir'de sahneye çıktığı mekanda silahlı saldıya uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, silahlı saldırının ünlü sanatçı Volkan Konak'a yönelik olmadığı, Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanın girişinde yaşandığı ortaya çıktı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, ünlü sanatçı Volkan Konak'a yönelik yapıldığı ileri sürülen saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

SALDIRI MEKANIN ÖNÜNDE OLMUŞ



Açıklamada, "22.02.2017 günü saat: 01.15 sıralarında ilimiz Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânı önünde İ.Ç isimli şahsın havaya ateş etmesi olayı ile ilgili olarak; Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde; bahse konu eğlence mekanında Volkan Konak sahnedeyken mekan sahiplerinin amca çocuğu olan ilk beyanında İ.Ç "Vatan hainini Volkan Konak'ı sahneye niye çıkardınız?" diye aracında çıkardığı pompalı tüfekle mekanın girişinde havaya ateş açmış, olayı gerçekleştiren İ.Ç ve Ş.D olay yerinden uzaklaşmış mekanda müşteri olduğunu beyan eden M.Y şahısların peşinden giderek Ataşehir Diş Hastanesi önünde şahıslarla kavga etmesi neticesinde Ş.D isimli şahsı dizinden vurmuş, M.Y isimli şahıs bir adet 7.65 ruhsatsız silah ve olayda kullanılan pompalı tüfek ile birlikte yakalanmıştır.” denildi.

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