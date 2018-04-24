Hatay’ın Antakya ilçesinde kendisine çarpan motosiklet sürücüsü tarafından darp edilen 8 aylık hamile Gülperi K. darp edilmesinden sonra hem kendisinin hem de karnında taşıdığı çocuğunun hayati tehlike atlattığını belirtti.
İHA'nın haberine göre yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Gülperi K. saldırganın ilk olarak başka bir kadına çarptığını kendisinin de ayağının üzerinden geçtiğini belirterek, ”Ben o anda gidip müdahale etmek istedim amcaya vuracaktı kaskı hazırlamıştı zaten. Yani bir beyefendi sandım, karşımdaki insan evladı sandım insan evladı değilmiş meğerse. Babasıyla o anda tartışıyorlardı, babası da oradaydı. Ben babasının kucağına düştüğümü çok iyi hatırlıyorum. Beyefendi beni yere bıraktı. Hani bir şey yapamadım o anda. Amcaya daha sonra döndü köpek saldırdı, ayağımızdan ısırmak istedi. Ama orada bir müdahale yoktu. İnsanlar izliyordu sadece bizi. Kameraya çekiyorlardı, izleniyorduk. Dayak yedik oturduk yani. İnanın ki köpekten korktular. Köpekten korkarak amcanın ve benim bu hale gelmemizi sağladılar. Sağolsun o karşıdan gelen askerimiz müdahale etti. Eğer o olmasaydı amca ölmüştü zaten. Motorla üzerinden geçecekti amcanın" diye konuştu.
Çok kötü bir gün yaşadığını ve psikolojisinin hala düzelmediğini ifade eden Gülperi K., "Hala kendimize gelemedik. Korkuyoruz. Dışarıya dahi çıkmaya korkuyorum. O adam hala dışarıda. Ben inanmıyorum tutuklandığına. O adam yine sokaklarda. Gene böyle dövecek. Bizden bir kaç gün önce bir apartman sakinlerini rahatsız etmiş. Yine tutuklanmamış” dedi.
YARDIM ETMEK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olayda hamile kadına yardım etmek isterken motosikletli şahsın kaskla başından yaraladığı Muhammet Avcıoğlu da olay yerinde bulunan durakta beklerken bir anda babasıyla tartışan bir gencin geldiğini belirterek, "İki tane kadına çarpmış, biri hamile. Kadın orada seslendi "Önüne bak, iki canlıyım ya bir şey olsa ne olacak" dedi. Daha öyle der demez küfür ettiğini duydum. Sonra kadın geldi "Sen ne diyorsun ya" dedi. Kadının demesine kalmadan tekme ile vurmaya başladı kadına. Bir de yüzüne yumrukla vurdu. Kadın benim motorun üzerine düştü. Kadın motorun oraya düşünce artık müdahale etmek zorunda kaldım. Kimse müdahale etmedi. Dedim "Terbiyesiz ne yapıyorsun. Hamile kadına vurulur mu? Allah'tan kork" dedim. Daha öyle dedikten sonra kadına döndüm. Ve bana saldırdı. Kurt köpeği var. Tut dedi mi tutuyor, ısır dedi mi ısırıyor. Köpeği ayağımla savuştururken başıma vurmuş. Daha sonra kadın bayılmış. Gözüm kızıl kan içerisindeydi. Çenelerim birbirine değmiyordu. Kaburgalarım tutmuyor. Kalktım ama yürüyemiyorum. Tam beni öldürmeye teşebbüs etmiş” diye konuştu.
Kimsenin olaya müdahale etmediğini vurgulayan Avcıoğlu, şöyle devam etti:
"Oradan geçen bir asker kardeşimiz olayı görmüş, "Arabayı karşıya park ettim diyor koştum geldim" diyor. "Baktım yerde sensin. Kızıl kan içindesin. O zaman kadar elimi boğazına attım çektim aldım" diyor. Biraz boğuşmuşlar. Motorunu gitmiş almış, üzerinden geçmek üzere. Kamerada da görünüyor motoru deviriyor o zaman müdahale ediliyor. Çevredekiler köpeğin korkusundan hiç müdahale etmemişler. Bu kadar duyarsız olur mu insanlar."
Olaydan sonra yakalanan saldırgan Faruk İ.'nin tutuklandığı belirtildi.
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