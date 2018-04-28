Salernitana - Brescia maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Salernitana, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brescia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 44 puanlı Salernitana 13. sırada bulunuyor, Brescia 46 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Salernitana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Brescia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 280 kodlu maçı oynayanlar; Salernitana galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.50, Brescia galibiyet oranı 3.30.

Salernitana önceki hafta Perugia mücadelesinde 3-2 yenildi.

Brescia ise Trapani maçında 2-1 kazandı.

Salernitana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Salernitana, kendi sahasında 23 gol attı, 23 gol yedi.

Brescia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Brescia, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.