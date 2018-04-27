Salernitana - Brescia maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Salernitana, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brescia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Salernitana 44 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Brescia 46 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Salernitana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Brescia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Salernitana kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.50, Brescia sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Salernitana son haftadaki Perugia müsabasında 3-2 yenildi.

Brescia, Trapani karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Salernitana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Salernitana, kendi sahasında 23 gol attı, 23 gol yedi.

Brescia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Brescia, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.