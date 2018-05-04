Salernitana - Entella maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Salernitana, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Entella takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Salernitana 48 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Entella 41 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Salernitana, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Entella son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Salernitana kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Entella sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Salernitana önceki hafta Perugia mücadelesinde 2-1 kazandı.

Entella, Cittadella karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Salernitana, 27 gol attı ve 25 gol yedi.

Entella ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Entella, 14 gol atarken 26 gol yedi.