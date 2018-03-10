HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncu Salih Kalyon, önceki gün Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu “Hadi Be”ye konuk oldu.



Programı takip eden izleyicilerin sorularını yanıtlayan Kalyon samimi açıklamalar yaptı. Oyunculukla ilgili değerlendirmelerde bulunan usta sanatçı, “Biz tabii eski oyunculara göre çok şanslı bir kuşağız. Çünkü biz televizyonu, sinemayı ve telefonları gördük. Robot çağına da geldik. Suratlarımızı artık robotlara monte edecekler, herkes her rolü oynayabilecek” dedi.



‘ZENGİNLİĞİ KAVRAYAMADIM’



Kalyon yer aldığı dizideki rolüne ilişkin ise şöyle konuştu:



“Benim en iyi tanıdığım tipler, fakir fukara tipleri. Hiçbir zaman çok zengin, varlıklı insanları tanımadım, onların arasında olmadım ki onları gözlemleyeyim, onları sahneye aktarayım. Zenginlik nasıl bir şeymiş, onu da daha kavrayamadım”

Kalyon, Barış Manço kılığına girdiği bir fotoğraf karesinden açılan sohbette sanatçıyla olan dostluğunun 1964 yılında tiyatrodan tanıdığı ortak bir arkadaşları sayesinde başladığını söyledi.



Salih Kalyon, BKM’nin sahnelediği ‘Hababam Sınıfı’ oyununda Vak Vak Rıza karakterine hayat veriyor.

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