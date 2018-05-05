Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi.



Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan Salih İzzet Erdiş, dün akşam saatlerinde Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin kanaması teşhisi koyulan Erdiş, ameliyata alındı. Ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakımda tutulan Erdinç'in, sağlık durumun stabil olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Erdiş'in 2 gün yoğun bakımda kalacağı belirtildi.



İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Eradiş yargılandığı davada, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat edilmişti.

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