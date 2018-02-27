Salih Müslim'in serbest bırakılmasına hükümetten art arda tepkiler!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.
Bozdağ'ın sözlerinden satır başları:
"Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir.
Pek çok ülke biliyor ki, PYD eli kanlı bir terör örgütüdür. Türkiye'de de pek çok kanlı eyleme imza atmıştı. Biz bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu tip kararlar siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine Türkiye aleyhine destek kararıdır.
Uluslararası arenada zaman zaman terör lehine kararlar çıkıyor. Biz kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Teröristlerin ve terör örgütlerinin rengi, dini, dili, milliyeti olmaz. Bunlarla mücadele etmek tüm ülkelerin ortak görevidir. Biz bu eli kanlı katillerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tip kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye'ye bakışları ortadadır. Bizim için şaşırtıcı değildir.
Her ülkeyle Türkiye'nin arasında suçluların iadesi anlaşması var. Çekya'da hukuka uyulsaydı bu teröristbaşı Türkiye'ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SALİH MÜSLİM'İN SERBEST BIRAKILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanılığı'ndan, "Karar terörler mücadele sorumluluğundan uzak" açıklamasında bulunuldu.
"PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.
PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye yapılanmasıdır.
Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.
Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir."
BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin terörist Salih Müslüm'ü serbest bırakmasına ilişkin, "Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.
Çavuşoğlu, Çukurhan'da düzenlenen bir programın ardından gazetecilerin soruları üzerine, terörist Salih Müslüm'ün Çekya mahkemesince serbest bırakılmasına ilişkin kararını değerlendirdi.
"Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin bu terörist başıyla ilgili gönderdiği dosyaların, bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum." diyen Çavuşoğlu, Çekya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında da Amerika'nın tehditlerine boyun eğerek, "evet" oyu veren ülkeler arasına katılamadığını anımsattı.
Çavuşoğlu, "Çekya'nın bu kararını diliyor ve istiyoruz ki yeniden gözden geçirsin." dedi.
Avrupa'nın son yıllarda teröristler için güvenli bir barınak haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz her defasında bir teröristin, benim ya da senin teröristin anlayışıyla değerlendirilebileceği bir dönemde değiliz. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkması gereken bir olgudur. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu terör problemiyle yarın Çekya, Avrupa ya da bir başka ülkenin karşı karşıya kalmayacağını düşünmemiz yanlış olur. Terör, bumerang misali dönüp dolaşıp bir gün kendilerini de vurabilecektir." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin yıllardır terör ve teröristlerle çetin bir mücadele verdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında Zeytin Dalı Harekatı ile başlattığımız terörle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Terörle mücadelemiz, tamamen bölgemiz teröristlerden ve terör örgütlerinden arındırılıncaya kadar devam edecektir. Dolayısıyla bizim için Salih Müslüm de bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki, bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir."
ADALET BAKANI GÜL: TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ GEREKİYORDU
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gül'ün açıklamalarından satır başları:
"PYD elebaşı Salih Müslim için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartılarak bu kişinin Prag'da yakalanması sağlanmıştı. Çekya ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması vardır ancak bugün hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Biz elbette bu konunun takipçisi olacağız. Muhattaplarımızın kararı düzeltmesini bekliyoruz.
Merasim Sokak'ta, Güvenpark'ta vatandaşlarımıza yönelik terör saldırısı yapan bu şahıslar konusunda takipçi olacağız. Terör insanlığın ortak tehdidir. Bugün uluslarararası hukukun dikkate alınmadığı ve hukuka aykırı bir karar verilmiştir. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanacağız. Interpol nezdinde gerekli girişimleri yapacağız.
Burada siyasi bir takım mülahazaralarla Interpol Türkiye'nin bir takım taleplerini dikkate almamaktadır. Burada her türlü girişimde bulunulacaktır."
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