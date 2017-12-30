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Futbol

Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı

30.12.2017 - 11:20 | Güncelleme:

  • 1 Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
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    Fenerbahçe’nin büyük umutlar beslediği ancak bir türlü takıma monte edemediği Salih Uçan, kariyerini Sion’da sürdürüyor.

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  • 2 Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
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    İki yıllık Roma macerasının ardından sarı-lacivertli takıma geri dönen ancak istediği süreyi bulamayan genç yıldız, bu sezon da fazla şans yakalayamayacağını görünce soluğu İsviçre’de almıştı...

  • 3 Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
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    Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını Milliyet'e anlattı. Salih çok çalıştığını söyleyip kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Salih'in açıklamaları:

  • 4 Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
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    “Avrupa’da oynamak benim için güzel bir şanstı. İtalya ve şimdi de İsviçre’deyim. Hem futbol hem de yaşam farklı. Yalnız yaşayınca, hayatın gerçeklerini daha çok öğreniyorsun.

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  • 5 Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
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    Çünkü ailen, arkadaşların yanında olunca yardım alıyorsun. Yalnız kalınca bütün işleri kendin halletmeye başlıyorsun. Sabah kendin kahvaltını hazırlıyorsun, yıkıyorsun. Hayatı öğreniyorsun, Bütün işlerini bireysel yapıyorsun.

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Yorumlar 6
  • Misafir 15 dakika önce
    Salih kardeşim, röportajını okudum ve seninle gurur duydum. Alkışlıyorum
  • Misafir 2 saat önce
    Hep baskalari suclu hic kendisinde suc bulmuyor sansi yokmusda hocaymisda.... kac takim degistirdin ve sana kac sans verildi iyi olsan kendine iyi baksan masal anlatma...
  • Misafir 3 saat önce
    Ersun hoca geri dööön
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