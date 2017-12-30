Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını anlattı
30.12.2017 - 11:20 | Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin büyük umutlar beslediği ancak bir türlü takıma monte edemediği Salih Uçan, kariyerini Sion’da sürdürüyor.
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İki yıllık Roma macerasının ardından sarı-lacivertli takıma geri dönen ancak istediği süreyi bulamayan genç yıldız, bu sezon da fazla şans yakalayamayacağını görünce soluğu İsviçre’de almıştı...
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Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma ve Sion'da yaşadıklarını Milliyet'e anlattı. Salih çok çalıştığını söyleyip kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Salih'in açıklamaları:
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“Avrupa’da oynamak benim için güzel bir şanstı. İtalya ve şimdi de İsviçre’deyim. Hem futbol hem de yaşam farklı. Yalnız yaşayınca, hayatın gerçeklerini daha çok öğreniyorsun.
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Çünkü ailen, arkadaşların yanında olunca yardım alıyorsun. Yalnız kalınca bütün işleri kendin halletmeye başlıyorsun. Sabah kendin kahvaltını hazırlıyorsun, yıkıyorsun. Hayatı öğreniyorsun, Bütün işlerini bireysel yapıyorsun.
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Avrupa’da çok fazla kural var. Çöple ilgili mesela. Her çöpün kendi günü ve saati var mesela. Karton, cam, diğer atıklar. Bunları yapıyorsun. Oradaki yaşama adapte olmaya başlıyorsun.
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Kendi ayakların üzerinde durmayı öğreniyorsun. İnsan kendini daha güçlü hissediyor. Kimseye muhtaç olmuyorsun. Ben bir bireyim ve kendi kendime yaşıyorum artık. Bu çok önemli.”
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“Roma’da 15 yıldır İtalya’da yaşayan Murat ağabey yardımcı olmuştu bana. İlk 5-6 ay benimle beraberdi. Üç ay da antrenmana gelip gitti. Çünkü hoca sadece İtalyanca konuşuyordu. Altıncı ayımın sonunda İtalyanca konuşmaya başladım.
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İkinci sene tamamen yalnızdım. Kendi başına olunca hayatı anlıyorsun. Zorlukları kendi başına aşıyorsun. Bu insanı çok geliştiriyor. Bizim burada başımıza bir iş gelince doktoru arıyorsun. Masörü çağırıyorsun. Orada kendi başına doktora gidiyorsun.
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Sakatlanınca masörle beraber gidiyorsun hastaneye. Roma veya Sion’da veriyorlar adresi gidiyorsun hastaneye. Bekliyorsun dışarıda sonuçların gelmesini. Sonucunu alıyorsun. Doktora götürüyorsun. Her şeyiyle kendin uğraşıyorsun.
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Fenerbahçe’de malzemeni atıyorsun sepete, ayakkabını bırakıyorsun. Malzemeci abilerimiz temizliyor. Eşyalar yıkanıyor, yerine asılıyor. İtalya’da ve Sion’da böyle değil.
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Ayakkabını kendin temizliyorsun. Filenin içine eşyalarını atıyorsun. O yıkanıyor. Sonra o fileyi getiriyorlar ve kendin asıyorsun malzemeni. İtalya’ya gittiğimde oturma iznim bir hafta içinde çıktı.
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Sion’dan ise 2.5 ayda çıktı. ‘Biraz fazla değil mi?’ diye sordum. ‘Salih, burada futbol o kadar önemli değil’ cevabını verdiler. Sıraya giriyorsun. Sıra ne zaman geliyorsa o zaman alıyorsun.”
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“Roma’daki hayatımı kimse bilmiyor. İnsanlar şöyle düşünüyor: 'Salih gitti ve Roma’da oynayamadı.' Takımı sayayım.... De Rossi, yedek kalıyordu. Keita oynuyordu. Pjanic oynuyor. Nainggolan oynuyor. İkinci yedek Strootman, Hollanda’nın kaptanı. Artı Totti yedek.
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Totti’nin yönetim katında özel odası var. O bile yedek olunca skor ne olursa olsun oyuna giriyor. Çünkü taraftar Totti’yi sahada görmek istiyor. Bu durum benim için ekstra bir dezavantaj oldu. Bir, iki, üç maç oynamıyorsun. Dördüncü maç oynuyorsun.
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Antrenmanda kasığım yırtıldı. 50 gün idmana çıkamadım. Tam da oynamaya başlamıştım. Orada da takım çok iyi gitti. İkinci dönem Cesena maçında en iyi oyuncu seçildim. O maçta Pjanic oynamadı. Sakattı.
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Bir sonraki maç ise hoca beni kesip Pjanic’i oynattı. İyi oynamışım, hoca şans verse çark benim için dönmeye başlayacak. Roma’nın Pjanic’i oynatıp satmak gibi bir düşüncesi vardı. Öyle de olunca mental olarak düşürüyor bu durum.”
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“İkinci senemde Sportif Direktör Sabatini benimle konuştu; ‘Sen benim için projesin. Pjanic’i oynatacağım. Onu satıp seni oraya monte edeceğim’ dedi. Devre arası oldu Pjanic’i Manchester istedi, gitmedi.
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Ben de gitsin diye uğraşıyorum. Sonra PSG istedi. Hadi git falan filan... (Gülüyor) 45 milyon euro verdiler. Oraya da gitmedi. Kupadan elendik orada da oynayamadım. İnsanlar bunları bilmiyor. Yüzeysel olarak bakıp ‘Oynamıyor, kendine bakmıyor, geziyor’ diyorlar.
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Benim Roma’daki hayatımı bilmeyenler, oynamayınca ezbere yorum yapıyor. Ben 10 maç yaptım hepsi çok iyi. Süre aldığım her dakika çok iyi. Benden çok memnunlardı. Sonra oynamayınca, kiralık İtalya’da başka bir takıma gitmek isteyince Aziz Başkan ‘O zaman Salih geri dönsün’ dedi.
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Başka bir takıma izin vermedi. Roma da benim İtalya dışına çıkmamı istemiyordu. Gelişimimi İtalya’da gerçekleştirmemi istiyordu. İsteyenler de vardı beni ama olmadı. İkinci senenin sonunda ben Fenerbahçe’ye döndüm, Pjanic de Juventus’a gitti. Benim gitmemi bekledi (Gülüyor)... Ben az maç oynadım ama bulduğum her şansta da iyi oynadım...”
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“Kendimi eleştirdiğim nokta şu; Roma’dan kiralık gitmeliydim. Daha fazla forma şansı bulurum diye düşündüm. Orada yanlış yaptım. Tesise en erken Totti geliyordu. Sonra ben. Benim çalışma konusunda hiçbir sıkıntım yok. Çok çalışmak ile bir şey olmuyor.
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Ben buradan sonra antrenmana gideceğim mesela. Çalışma, çalışma, çalışma... O şansın sana gelmesi gerekiyor. Ve o şansın sana yaratılması gerekiyor. Çok çalışarak bir şey alamıyorsun yani. Çalışma konusunda gönlüm çok rahat.”
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“Sion’da rahatlık geldi. Burada (Türkiye’de) streslisin. İnsanlar çok güvenmiş sana. İki seneyi Roma’da kayıp olarak görüyorlar. Artık patla... Patla patla da bu patlama bir anda olmuyor yani. Benim oynadığım her maç patlamam lazım.
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Öyle bir ortam var. Her maç gol atacağım, asist yapacağım. Ya bu şans işi biraz da. Sion’da ilk başta bir şey yok. 5-6. maçtan sonra gol ve asistler geldi. Her maç asist yapmaya başladım. Sahadaki duruşun, oynayışın sana bir rahatlık kazandırıyor.
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Ne zaman rahatlıyorsun o zaman işler iyi gitmeye başlıyor. Özgüven geliyor. Oynayınca oluyor. Herkese söylüyorum. Oynayınca herkes görecek. Buradaki ortamda insan geriliyor. Çok şey bekleniyor. Bunun için sabır gerek. Oynayacaksın. Zaman gerek. Burada o sabır gençlere yok.”
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“Bazen haksızlığa düşüldüğünde küsülebiliyor. Benim de küstüğüm anlar oluyor. Olmaması mümkün değil. Sen bir yere kadar getirirsin, iyi oynarsın. Ersun hoca ile konuşuyorum; ‘İyi hissediyorum. Oynarım’ falan diyorum. O da ‘Çok az kaldı’ diyor.
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İlk 11’imi 28. hafta oynadım. Bu işi nasıl çevireceğim kendime. Şimdi Sion’da iyi bir ivme yakaladım. Ben kiralığım, Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratım var. Kalan maçların hepsinde oynamak, gol atmak, çift haneli asist yapmak gibi bir hedef koydum kendime. Ya Avrupa’dan başka bir çözüm bulunur ya da Fenerbahçe’ye sağlam dönerim. Yeter ki oynayayım. Oynayan Salih ‘var’...
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“Buca’daki Salih; oynayan Salih ve rekor transfere gitti. Fenerbahçe’nin birinci sezonundaki Salih; devre arasına kadar oynadığım maç sayısı 1-2. Kimse Salih demiyor. İkinci yarı oynamışım 25 maç. Ne oldu? Yıldız Salih oldu...
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Oynayan bir Salih varsa goller, asistler de var. Demek ki oynayınca Salih oluyor. Çok basit. Aykut hoca öyle yapmadı. Üzerimde durdu, şans verdi. Ben de değerlendirdim. Ardından Aykut hoca gitti. Yerine Ersun Yanal geldi.
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O sezon başı önce U19, sonra U20 Milli Takımlarına gittim. Hazırlık kampını kaçırdım. Sadece dört gün tatil yaptım. O sırada Fenerbahçe kadrosu oluşmuştu bile... Ersun hoca ile oturup konuştuk; ‘Orta sahada Mehmet Topal, Cristian, Selçuk, Holmen, Emre, Meireles, Alper ve sen. Seni bunların arasında oynatmam zor’ dedi.
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‘Niye zor olsun hocam? Ben geçen sene oynuyordum’ dedim. ‘Yaptığım maçlar belli’ dedim... ‘Seni sezon başında görmedim. Kafamda takımı oluşturdum. Zaman geçtikçe çalışmana bağlı karar vereceğiz’ dedi.
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5 dakika oynuyorum, oynamıyorum. Böyle olunca insanlar da ‘Salih oynamıyorsa çalışmıyor’ demeye başladı. Ben neden çalışmayayım? 40 gün önce yaptıklarım belliydi. Birden olumsuz haberler patlamaya başladı. O zaman takım çok iyi gitti, şampiyon oldu. O dönem çok şey kaybettim...”
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“Sion’da oynuyorum ve mutluyum. Benim oynamam lazım. Oynayan Salih, Buca’da ve Fenerbahçe’de iyi Salih. Ne zaman oynamamaya başladım. Benim için her şey kötü gitmeye başladı. Medya etkiliyor. İnsanlar artık olmayacak gibi düşünüyor.
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Geçen sene bir başladık. Takım kötü oynuyordu. Pereira, ‘Ben sana güveniyorum’ dedi. Her hazırlık maçında oynadım. Monaco maçını oynadım, ikinci günün sabahı 8 milyon euro transfer teklifi geldi Sampdoria’dan. Aziz Başkan, ‘Salih’i yollamayacağız’ dedi.
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Çok farklı gelişebilirdi her şey. Monaco’ya elendik, Advocaat geldi. Başakşehir maçını kaybettik, kesti beni. Avrupa maçında kötü oynuyorduk. 45 dakika sonra çıkardı. Geçmiş olsun... Ondan sonra oynatmadı. Orada kötü gidişin faturası bana kesildi. Benim için kötü oldu.”
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“Sezon başında Aykut hoca şöyle söylemişti; ‘Oynayan bir grup ile oynamayan bir grup var. Bir grup 20-25 maç, bir grup 40-45 maç yapmış. Takımı oynayan takım üzerinden düzenleyeceğim.’
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Sezona başladık Ozan, M.Topal, Souza, Alper, Mehmet Ekici ve bir de ben varım. Bir oyuncu transferi geliyorsa önceliği oluyor zaten... Bize de Elif Elmas ve Giuliano geldi. Orta saha kalabalıklaştı. Giuliano haberi gelince ‘Bir takım bulalım’ dedim.
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Sion teklif yapınca ‘Ülke falan farketmez’ dedim. Sportif direktör ve hoca İtalyandı. Dil problemi yoktu. Beni daha önceden biliyorlardı. Hemen gittim...
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Avrupa’da oynamak benim için daha rahat ve keyifli. Daha huzurlu ve rahatsın. Burada hiç gazete okumuyordum. İnternete de bakmasan sağdan soldan kulağına bir şeyler geliyor. Orada insanlar bunlarla uğraşmıyor. Avrupa’daki hayatım, olgunlaşmama katkı sağladı.”
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SÜPER LİG'DEN EN BEĞENDİĞİ OYUNCU...
Salih Uçan, DHA'ya da açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan satırbaşları:
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"Aykut Hoca kötü başladı. Sion'da arkadaşlarım var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Vardar'a elenmesini şaka gibi buluyorlar. İnanamıyorlar. Nasıl olur diyolar. İmkansız gibi bakıyorlar. Vardar'a elenmek çok kötüydü. Lig başladı. Son dakika yenilen goller şanssızlık. Yeni oyuncular girip, çıkıyor falan. Bir de baskı.
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En son 2013-14 sezonunda şampiyon olundu. 3-4 yıllık bir dönem var şampiyon olunamayan. Bu sene de kötü gitmeye başlayınca taraftarda sinirleniyor, doğal olarak. İyice üst üste biniyor sıkıntılar. Sonradan takım arasında mutlaka konuşmuştur. Güzel iyi gitmeye başladılar. Şimdi başarılılar tabii ki."
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"Tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Başakşehir iyi gidiyor ama son 2 senede iyi gidip gidip, takılıyorlar. Son 2 sezondur bir Beşiktaş üstünlüğü var. Çok iyi yerlere geldiler. Galatasaray'ın başına da şimdi Fatih Terim geldi. Fatih Terim de her zaman Galatasaray için iyi oluyor, Galatasaray'a yarıyor.
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Aykut Hoca da daha önce ligi ve kupayı kazandı, Avrupa'da iyi yerlere kadar gitti. Güzel bir lig olacak bu sene. Abdullah Avcı, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Şenol Güneş güzel bir lig olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum, inşallah Fenerbahçe olur ama zor. Kimin şampiyon olacağı belli olmaz ama."
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"Galatasaray'dan Muslera'yı beğenirim, Beşiktaş'tan Babel. Fenerbahçe'de Isla sezona çok iyi başladı. Antrenmanlarda da beraberdik. Oyunu çok hoşuma gitmişti. Şener şu anda biraz öne geçti. Janssen iyi, kuvvetli, sol ayağı iyi bir oyuncu. Ama en çok Babel'i beğeniyorum."
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AYKUT KOCAMAN'A ÖVGÜ
"Hoca faktörü çok önemli. Oyuncu ne kadar çabalarsa hoca arkasında durursa oyuncu bir yere gelir. Mesela Aykut Hoca. Salih'in Salih olmasındaki en büyük sebep; Fenerbahçe, 2012-13 yılı ve Aykut Kocaman'dır. Ben çıktım, oynadım, hoca şans verdi. İyi oynadım şans verdi. Sonrasında yükselişe geçtim. Roma'da öyle olmadı ama. Ersun Yanal döneminde de öyle olmuştu. İyiydim ama şans gelmiyordu. Çıktım asist yaptım Antep maçında bir hafta sonra oynamadım. Bir oyuncu için doğru takım, doğru hoca çok önemli."
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FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ
"Transfer dönemi kolay bir dönem değil. Ben Bucaspor'dan da Fenerbahçe'ye gelirken beni Eskişehirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Rubin Kazan istiyordu. Ben o zaman Bucaspor ile 1. Lig'de oynuyordum. Takımın genç yıldızı gibiyim. O zaman da Bucaspor Süper Lig'den düşmüş, paraya ihtiyacı var. Finansal bir durum var.
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O sene lig bitti... Başkan dedi ki: 'Salih seni satıyorum ben. Rusya'ya, Rubin Kazan'a seni satıyorum', çünkü en çok parayı onlar veriyor. Finansal sıkıntılar var. Ben de ondan öncesine kadar Milli takımlarla gitmişim hep Rusya'ya buz gibi bir yer. Yemek sıkıntılı falan. Başkanım 'ben gidemem Rusya'ya, yapamam' dedim.
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'Salih paraya ihtiyacımız var' dedi. Sonrasında Eskişehirspor aradan çıktı. Trabzonspor aradan ayrıldı. Beşiktaş ile Fenerbahçe kaldı. Beşiktaş 1.4 Milyon Euro verdi. Feda dönemlerinde parayı da 10'a falan böldüler, öyle bir şeyler vardı. Fenerbahçe direkt veriyordu parayı. O zaman ben de Aykut Hoca ile konuştum.
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'Seni istiyorum, senin için iyi, güzel planlarım var' dedi. Böyle olunca bende direk Fenerbahçe'yi istiyorum dedim. O zaman Beşiktaş'ta hoca yoktu, belli değildi daha. Bir de Aykut Hoca'nın yaklaşımı böyle olunca, Fenerbahçe'yi istiyorum dedim. O zaman Fenerbahçe oldu.
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ROMA'YA NASIL GİTTİ?
Sonrasında Fenerbahçe ile 2 seneyi tamamladım Roma'dan teklif geldi. İlk olarak Roma beni satın almak istedi. 10 Milyon Euro verdiler, ama Aziz Başkan beni bırakmak istemedi. 'Salih, ben sana güveniyorum. Başarılı yollar gideceğiz' dedi"
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"Takımın başında da Ersun Hoca vardı. Bir oynuyordum, bir oynamıyordum. 5 dakikada, 10 dakika oynuyorum; 3 maç oynamıyorum öyle bir dönemdi. Böyle olunca 'Başkanım bu seneyi nasıl geçirdiğim belli. Ersun Yanal ile şampiyon olduk takım olarak, hoca da kalacak.
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O zaman orta sahada Mehmet Topal, Meireles, Baroni, Holmen, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Alper ve ben vardım. Orta sahada böyle bir kalabalık olunca, teklif de varken değerlendirmek istiyorum' dedim.
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'Tamam Salih, düşüneceğim' dedi. Sonrasında Roma'ya transfer oldum. Transfer dönemi karışık oluyor. Hakim olamıyorsun. Cengiz'de de öyle oldu. Manchester City istiyordu, başka takımlar istiyordu. 'Ne yapalım, ne edelim' derken o da kendini Roma'da buldu."
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"Lig başlamadan önce ben Amerika'ya gittim sezon başı kampı için çok iyiydi. Manchester United'e karşı, Liverpool'a karşı hazırlık maçları yaptık onlar iyiydi. Beni oraya zaten Sabatini almıştı. Beni alırken de, 'Salih sen benim projemsin. Pjanic'i satacağım, onu satınca da oraya sen geçeceksin' dedi.
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Sezon başı kampını inanılmaz iyi geçirdim, sonra başladık. Bir maç oynadım, 4. haftaydı sanırım. Daha sonra antrenmanda hiçbir şeyim yokken. Reflekse ayağımı bir kaldırdım, kasığım yırtıldı. 50 gün antrenmana çıkamadım. O da çok uzun bir süre. O arada da takım üst üste kazanarak gitti. Kazanıyorlar ama bir de oyuncular var.
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De Rossi, Pjanic, Keita, Hollanda Milli takım kaptanı Strootman var. Şimdi Antalyaspor'da oynayan Vainqueur var. Orta saha böyle ve inanılmaz oyuncular var. Takım kaptanı De Rossi, bazı maçlarda yedek kalıyordu, Keita oynuyordu. Totti de yedek. Şimdi böyle olunca, Totti skor ne olursa olsun oyuna giriyor. Bu da benim için bir şansızlık oluyor. Çünkü; direk bir oyuncu sonradan girdiği için yer kalmıyor. İtalya serüvenim böyle geçti."
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"Roma'da her şeyi görerek öğreniyorsun. De Rossi gerçekten lider vasıflı bir oyuncu. Sahanın içinde çok konuşuyor. Öyle yap, böyle yap. İnanılmaz konuşuyor ve bu seni eğitiyor. Görerek öğreniyorsun. Sıkıntılı durumlarda aa böyle oluyor diyorsun. Biz bir ara maçlar kaybetmeye başladık.
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Soyunma odasında alır takımı sürekli konuşurdu. Beyler şöyle yapalım gibilerinden. De Rossi'den liderlik duruşunu öğrendim. Totti bir şey söylediğimiz anda espri yapıyordu. Takım olarak yemek yapıyoruz. Totti ile ben ne zaman İtalyancamı geliştirdim o zaman daha da konuşmaya başladım. Kaptan gelmiyor musun yemeğe diye yazıyordum. 'Ben zamanında çok geldim' diye cevap veriyordu. Ama Totti kraldır yani."
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