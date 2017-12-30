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De Rossi, Pjanic, Keita, Hollanda Milli takım kaptanı Strootman var. Şimdi Antalyaspor'da oynayan Vainqueur var. Orta saha böyle ve inanılmaz oyuncular var. Takım kaptanı De Rossi, bazı maçlarda yedek kalıyordu, Keita oynuyordu. Totti de yedek. Şimdi böyle olunca, Totti skor ne olursa olsun oyuna giriyor. Bu da benim için bir şansızlık oluyor. Çünkü; direk bir oyuncu sonradan girdiği için yer kalmıyor. İtalya serüvenim böyle geçti."