Facebook ve Cambridge Analytica etrafında gelişen skandallar Facebook'a ilk başta tahmin edildiği kadar zarar vermedi. Facebook hisseleri 203.23 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, kurucusu 34 yaşındaki Mark Zuckerberg'in de zenginler listesinde ilk kez üçüncü sıraya çıkmasını sağladı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Mark Zuckerberg, 81.6 milyar dolara yükselen serveti ile Warren Buffett'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı. Zuckerberg'in serveti geçtiğimiz yıla göre 9 milyar dolar artış gösterdi.

Dünyanın en zengin ismi Amazon'un patronu 142 milyar dolarla Jeff Bezos iken Microsoft'un kurucusu Bill Gates 94.2 miltar dolarla ikinci sırada.

Böylece endekste ilk kez en tepedeki üç isim servetini tamamen teknolojiden yaratan isimler olarak sıralandı.