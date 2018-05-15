Cannes Film Festivali’nde yeterince kadın yönetmene yer verilmemesinin protesto edilmesi üzerine Meksikalı aktris Salma Hayek, “Eğer erkek oyuncular ücret eşitliğinden yana tavır almak istiyorlarsa, kadın rol arkadaşının maaşı ile kendi maaşı denk değilse o filmde rol almasınlar” diye konuştu.

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