Salt Lake - DC United karşılaşma önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Salt Lake, 13 Mayıs 2018 Pazar günü DC United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Salt Lake 10 puanla 16. sırada, DC United 5 puanla 23. sırada bulunuyor. Salt Lake son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. DC United son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Salt Lake kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, DC United sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Salt Lake son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 2-1 yenildi.

DC United ise Orlando City karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Salt Lake, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

DC United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. DC United, 5 gol atarken 11 gol yedi.