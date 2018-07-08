Salt Lake - FC Dallas maçı heyecanı

ABD MLS maçında Salt Lake ile FC Dallas, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:00. Salt Lake 26 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken FC Dallas 35 puanda ve 2. sırada. Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Dallas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Salt Lake galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, FC Dallas galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Salt Lake önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 2-1 kazandı.

FC Dallas ise Los Angeles Galaxy karşılaşmasında 5-1 kazandı.

Salt Lake, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Salt Lake, kendi sahasında 19 gol attı, 12 gol yedi.

FC Dallas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Dallas, 8 gol atarken 9 gol yedi.