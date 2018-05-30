Salt Lake - Houston 1836 maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Salt Lake, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:30. Salt Lake 16 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Houston 1836 18 puanda ve 10. sırada. Salt Lake son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Houston 1836 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 270 kodlu maçı oynayanlar; Salt Lake galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Houston 1836 galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Salt Lake önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 2-1 kazandı.

Houston 1836, Chicago Fire karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Salt Lake, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 10 gol atarken 10 gol yedi.