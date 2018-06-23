Salt Lake - San Jose Earthquakes maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Salt Lake, 24 Haziran 2018 Pazar günü San Jose Earthquakes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:00. 22 puanlı Salt Lake 11. sırada bulunuyor, San Jose Earthquakes 10 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 198. İddaa'da Salt Lake kazanır 1.40, berabere biter 3.50, San Jose Earthquakes kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Salt Lake önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 2-1 kazandı.

San Jose Earthquakes, Minnesota Stars karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Salt Lake, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 9 gol yedi.

San Jose Earthquakes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. San Jose Earthquakes, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.