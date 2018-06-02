Salt Lake - Seattle Sounders sahaya çıkıyor

ABD MLS maçında Salt Lake ile Seattle Sounders, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:30. 19 puanlı Salt Lake 11. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 8 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Salt Lake, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 330 kodlu maçı oynayanlar; Salt Lake galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Seattle Sounders galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Salt Lake son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-1 kazandı.

Seattle Sounders ise Colorado Rapids karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Salt Lake, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 9 gol yedi.

Seattle Sounders, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Seattle Sounders, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.