Leonardo da Vinci’nin ‘Erkek Mona Lisa’ olarak bilinen ‘Salvator Mundi’ (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosu, 450.3 milyon dolara satılarak en pahalı eser oldu. New York'taki müzayedede alıcı açıklanmadı. Da Vinci, 1500 tarihli yağlıboya resminde, elinde kristal küre tutan Hz. İsa’yı tasvir ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre tablonun ilk sahiplerinden biri İngiltere Kralı I. Charles’tı. 1900’lere kadar kaybolan tablo, bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alındı. 1958’de orijinal değil diye 60 dolara el değiştirdi. Sanatçıya ait olduğu 6 yıl önce ilan edildi; 2005’te Rus milyarder Rybolovlev 127.5 milyon dolara satın aldı.

HT PAZAR YAZARI DENİZ ÇAĞLAR: AKLA MANTIĞA YATAN BİR ŞEY DEĞİL

TELEFONDAKİ MEÇHUL MİLYARDER

Eserin orijinal fiyatı 400 milyon dolardı. Vergi ve komisyonlarla 450 milyon dolara mal oldu. Müzayedeye telefonla katılan alıcılar da vardı. Eseri satın alan kişi de telefonun ucundaydı. Açık artırma 100 milyon dolarla başladı, 200 milyon dolarla kıran kırana yarışa girildi, 300 milyon dolardan sonrası çorap söküğü gibi geldi. 6 alıcıdan sonuncusu, fiyat 370 milyon dolarken 400 milyon dolara çıkarıp eseri satın aldı. Akla mantığa yatan bir şey degil. Çünkü eserin orjinalliği hâlâ tartışılıyor. Müzayedelerde görülmemiş bir durumdu, bir hamlede 30 milyon dolar artırmak.

ORİJİNALLİĞİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR

"Salvator Mundi" başından beri "Erkek Mona Lisa" diye pazarlandı. Güçlü bir PR çalışması yapıldı. Çünkü uzun zamandır sektörde böyle ses getirecek açık artırma yoktu. Tablonun müzayededen önce promosyon videoları yapıldı. Leonardo Di Caprio gibi yıldızlar oynadı. Eseri sadece New York'ta 27 bin kişi gördü. Hong Kong, New York ve Londra'da teşhir edildi. Tablonun gerçek olup olmadıgı hâlâ tartışılıyor, eser uzun süredir kayıptı. Sanat dünyasının yarısı orijinal olmadıgını düşünüyor. Bana göre de çok fazla soru işareti ve ilginç detaylar var. Her şeyden önce Da Vinci, optik çalışmalara kendini vermiş bir bilim insanı. Işığın nasıl yansıdığı ve kırıldığını anlamak onda bir takıntı. Oysa tabloda optik prensipler hiçe sayılıyor. Cam ya da kristal, saydam bir küre veya lensten bakıldığında arkada bulunan cisimlerin büyümesi, şekil degiştirmesi beklenirken resimdeki kristal küre boş bir cam baloncugu andırıyor. Sanatçının resimde bu detaya yer vermemiş olması beklenmedik. Bir bilim dehası eserinde neden sanatını ve kuramını birleştirmekten kaçınsın? Tabloyu çıplak gözle gördüm. Cilasından boyasına kadar çok fazla restorasyon görmüş, kondisyonu çok iyi değil. 1500'lerde yapıldıgı için restorasyon görmesi normal ama arzu edilmeyecek kadar var. Böyle bir alım gücü ya Asya ya da Arap dünyasından çıkar. Tablonun Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'nde sergilenmesi ihtimaller arasında.

EN PAHALI ESERLER

1- Dünyanın Kurtarıcısı / Leonardo da Vinci

2- Interchange Willem de Kooning / 300 milyon dolar

3- Ne Zaman Evleneceksin? / Paul Gauguin 300 milyon dolar

4- Kâğıt Oynayanlar / Paul Cezanne 250 milyon dolar

5- Number 17a / Jackson Pollock 200 milyon dolar

6- Cezayirli Kadınlar / Pablo Picasso 179.4 milyon dolar

Leonardo da Vinci

Salvator Mundi

Louvre Müzesi