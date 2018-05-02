Salzburg - Marsilya maç önü

Salzburg ve Marsilya, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:05. Ev sahibi Salzburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Marsilya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 160 kodlu maçı oynayanlar; Salzburg galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Marsilya galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Salzburg son hafta oynanan Konyaspor maçında 0-0 berabere kaldı.

Marsilya ise Vitoria Guimaraes karşılaşmasında 1-0 yenildi.