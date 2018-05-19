Salzburg - Mattersburg karşılaşma önü

Salzburg ve Mattersburg, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:30. Salzburg 80 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Mattersburg 43 puanda ve 6. sırada. Salzburg son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mattersburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Salzburg kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Mattersburg kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Salzburg son hafta oynanan Rapid Vienna maçında 1-4 kazandı.

Mattersburg ise Admira Wacker karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Salzburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Salzburg, kendi sahasında 45 gol attı, 9 gol yedi.

Mattersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mattersburg, 24 gol atarken 27 gol yedi.