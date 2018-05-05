Salzburg - Sturm Graz maçı ne zaman?

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Salzburg, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Sturm Graz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. Salzburg 74 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sturm Graz 63 puanda ve 2. sırada. Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Salzburg kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Sturm Graz sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Salzburg son haftadaki Sturm Graz müsabasında 5-0 kazandı.

Sturm Graz ise Salzburg karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Salzburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Salzburg, kendi sahasında 41 gol attı, 8 gol yedi.

Sturm Graz, dış sahada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sturm Graz 30 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.