Salzburg Teknik Direktörü Rose: "Rakibimiz için iyi hazırlandık"

Yarın oynayacakları Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Konyaspor ile oynamanın iyi bir deneyim olacağını ifade eden Rose, "Yarın dişli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Bundan dolayı da seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum" dedi.
Salzburg maçı için oyuncularının çok iyi hazırlandığını kaydeden Rose, "Çok zor bir maç olacak. Ancak rakibimiz için iyi hazırlandık. Grupta şuan 6 puanımız var. Yarın da bunun üzerine ekleyebileceğimizi umuyoruz. Bu düşünceyle sahaya çıkıp taktiğimizi uygalayacağız. Konyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyor ve yarın başarı elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.
Basın toplantısına katılan Salzburglu futolcu Valon Berisha ise Marsilya'ya karşı aldıkları galibiyetin kendileri için iyi bir motivasyon sağladığını ve Konyaspor'a karşı daha iyi hazırlanarak geldiklerini söyledi.
Düzenlenen basın toplantısının ardından Salzburglu futbolcular Konya Büyükşehir Stadyumu'nda antrenman yaptı. Teknik direktör Marco Rose yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi.
- Salzburg
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