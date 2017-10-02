Şam'da polis merkezine saldırı! 15 ölü

Suriye Devlet Televizyonu, Şam'ın güneyindeki El-Meydan bölgesinde patlama olduğunu açıkladı.

El-Meydan polis merkezine düzenlenen saldırıda araç infilak ettirildi. Olayda iki intihar bombacısı olduğu açıklandı.

Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

erel kaynaklar, saldırıya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, polis karakolu yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini ve bir canlı bombanın ise polis karakolunun içinde kendini patlattığı belirtildi.