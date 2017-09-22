Şam Havaalanı yakınlarına roketli saldırı!

Reuters'in Lübnan TV kanalı Al-Mayadeen'e dayandırdığı bilgiye göre Şam Havaalanı yakınları iki roketle vuruldu.

Saldırının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Suriye rejiminden yapılan açıklamada, iki İsrail roketinin havalimanına veya çevresine çok fazla zarar vermediği belirtilirken saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.