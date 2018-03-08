Almanya'da geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde tarihinin en yüksek oy oranına ulaşan ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından Alman parlamentosuna giren ilk aşırı sağcı parti olan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) bir kez daha Almanya'da bir numaralı gündem maddesi.

AfD'yi gündeme taşıyan ise 7 milletvekilinin, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ederek Esad rejiminden yetkililerle görüşmesi oldu.

AfD'li vekillerin Almanya'daki Suriyeli mültecilerin sınırdışı edilmesini kolaylaştırmak için Suriye'nin 'güvenli ülke' statüsüne alınması yönünde çalışma yürüttüğü belirtildi.

AfD milletvekili Christian Blex, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Beşar Esad'ın Almanya'ya sığınma başvurusu yapan 600 bin mülteciyi geri istediğini ifade etti. Blex, "Asker görmekte zorlanıyorsunuz. Cep telefonu ve televizyon reklamları var. Normal hayat" ifadelerini kullandı.

AfD üyeleri tarafından Şam'a yapılan ziyaret Merkel hükümetinin de tepkisini çekti. Hükümet Sözcüsü Siebert tarafından yapılan açıklamada, "Rejime dalkavukluk edenler, kendilerini saf dışı bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen AfD'den yapılan açıklamada ise bunun resmi bir ziyaret olmadığı ve partinin meclis grubunu temsil etmediği belirtildi.

AfD'li yetkililer Şam'da müftü Ahmed Badr al-Din Hassoun ile görüştü. Bild gazetesi Hassoun'un 2011 yılında, Avrupa ve ABD'yi canlı bombalar göndermekle tehdit ettiğini hatırlatarak 'terör müftüsü' başlığını kullandı ve AfD'nin ziyaretini eleştirdi.

AfD üyeleri bir süre önce de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.

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