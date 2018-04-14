Spor Toto Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Sivasspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak haftayı 41 puanla kapattı. Samet Aybaba'nın maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Bifouma'nın pozisyonu gol olsaydı maç farklı yere gidebilirdi. Golü 10-15 dakika önce atsaydık beraberliği yakalayabilirdik."

"En çok dersi taraftar çıkaracak. Böyle davranmaları sonrasında bu takım nerelere gitti, döndü. İçeride çok sıkıntı var, yaşadığımız çok şey var. Çok zor gelinen bir yer burası. Sivas'ın kendi oyuncusunu ıslıklamaması lazım."

"Kazanırız, kaybederiz ama biz iyi takımız. Süper Lig'in en düşük bütçeli takımı bu. Süper Lig tecrübesi olmayan futbolcularla oynuyoruz. Sahip çıkmak, desteklemek lazım."